Flyvere på vingerne i regn og rusk over Pøl

Han ejer selv en maskine fra 1946. Den kom dog ligesom flere andre ikke ud at flyve lørdag, da vejrguderne viste sig fra deres allerværste side. Efter en overophedet sommer steg vindstyrken over flyvepladsen i Pøl netop denne dag, da rallyet for de særlige maskiner for første gang nogensinde var flyttet fra Stauning til Pøl. 40 flyvere havde tilmeldt sig, men kun en snes mødte op, da de ikke kunne lette fra deres respektive flyvepladser. Der var dog alligevel besøg fra Sverige, England og Bornholm. Flyverne mødtes i hangaren til sønderjysk kaffebord, så den stod mere på kage og kaffe end på luftsyn over Als ovenfra.

- Kramme og Zeuten er et dansk bygget fly, fortæller formand for Nordals Flyveklub Niels Kristian Kjær.

PØL: Et flyrally for Kramme og Zeuten maskiner fra 40erne og 50erne kom lørdag i modvind på Nordals, da vejret artede sig fra sin uberegnelige side - ikke mindst for flyvere. Træffet er for flyejere fra teknikkens barndom. De lod sig ikke slå ud af regn og rusk.

Kærlighed til en Chipmunk

I kontroltårnet - som er et interimistisk træhus - fulgte flykaptajn Michael Koch Nielsen slagets gang med radiokontakt til de fly, der gik op og ned på dagen, der også var præget af en lettere pløret bane som følge af vejrliget. Han er selv den lykkelige ejer af en canadisk Chipmunk fra 1952. Så snart han kan se sit snit til det, tager han til Nordals for at gå på vingerne i en maskine, der er den dimentrale modsætning af det Herkules fly, han sidder i til daglig.

- Chipmunken er back to basis rent flymæssigt. Det er noget helt andet end et Herkules fly, der er spækket med computerudstyr. Her er du nede i hver flymekanisk detalje og uden den form for højteknologi. Du er fedtet ind i olie, når du arbejder med flyet og kan se virkningen af hvert et greb, du gør i instrumentbrættet. Det er en anden form for frihed, siger Michael Koch Nielsen, der også i Pøl har sin egen mekaniker omend udfordringerne er lidt anderledes end for et jagerfly.

- Det danske flyvevåben brugte i sin tid Chipmunken til at lære alle jagerkaptajner at flyve. Det er et specielt fly. Det særlige ved de gamle fly er, at mangler du en stump, må du ud at lede efter den, og det er ikke altid lige let at finde den. I dag ved jagerkaptajner en masse om computere, men ikke ret meget om at flyve, siger mekanineren Bent Nymand, der ligesom Herkules kaptajnen er passioneret veteranfly entusiast.

Bent Nymand har selv fløjet, men i dag koncentrerer han sig om at hjælpe andre med at komme på vingerne. Det er der behov for. Der er så mange veteranfly entusiaster i Pøl, at der er behov for en ny hangar.

- Fordelen er, vi kan flyve fra daggry til solnedgang. Det kan du ikke andre steder - heller ikke i Sønderborg, siger Niels Kristian Kjær, der fløj Michael Koch Nielsen ned at hente Chipmunken i Holland i 2007.

Ifølge fly-ejerne er det ikke nogen overdreven dyr hobby. Det canadiske fly kostede under en halv million kroner. Det er for intet at regne, når man tænker på, hvor stor fornøjelse, man har af den, og hvor lækker den er.