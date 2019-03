Flytteboxen har åbnet afdeling ved Sønderborg

Først Broager, så Bolderslev og nu Ragebøl. Flytteboxen har succes med at tilbyde opbevaring af alt fra nips til store møbler.

Nu kan man leje rum fra 6-50 kvadratmeter, som der er 24 timers adgang til og med kameraovervågning. Flytteboxen opbevarer både for private og erhverv samt i kortere og længere perioder.

Sønderborg: Hans Tjørnelund så rigtig, da han for tre år siden købte Broager Erhvervspark og indrettede 10 rum til opbevaring. De er blevet til 400 og Flytteboxen, som firmaet hedder, har åbnet en afdeling i Bolderslev på 1.200 kvadratmeter og 300 rum.

Sønderjyllands største

Waterless tegner sig for den største omsætning, men FlytteBoxen har haft voksværk og er forlængst vokset ud af de eksisterende rammer i Broager på 4.000 kvadratmeter.

Sidste år kom derfor afdelingen i Bolderslev til, men den er også fyldt op. Det var grunden til, at makkerparret i efteråret købte adressen i Ragebøl. Med den ny adresse er firmaet oppe på at have 8.200 kvadratmeter til opbevaring.

Paul Knudsen er nok mest kendt for tiden som indehaver af Kær Teltudlejning, som han byggede op og drev gennem 23 år. I 2012 købte han 50 procent af Waterless.

Hans Tjørnelund er fra Ribe og fik i 1988 job i det nu lukkede firma Hemogram, der lå på Lollandsgade i Sønderborg. I 1993 blev han medejer af firmaet, som han overtog i 2002 og solgte i 2005.