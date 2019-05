Fluen flyver til 1. division for første gang

Dartklubben Fluen har for første gang i klubbens historie et hold i 1. division. Det stod klart lørdag eftermiddag efter en 11-5 sejr mod Hinnerup Dartklub.

- Det er fire spillere, som har spillet så godt, at vi er ude af stand til ikke at rykke op, siger Brian Guldmann.

Klubbens førstehold består af Allan Bak, Tom Johannsen, Simon Bak og Dennis Lindskjold og det var denne trup, der skaffede de sidste to point hjem, som sikrede pladsen i 1. division.

- Det er første gang i klubbens historie, at vi har et hold med i den bedste liga, fortæller Fluens formand, Brian Guldmann.

Og der er god grund til at fejre aftenen med nakkekoteletter, ringriderpølser og spareribs på grillen, for førsteholdet er rykket op i 1. division.

- Vi har en aftale om, at hvis de vinder, så er de fri for at betale for pizza - så står den på grill, siger Tommy Rønn.

Sønderborg: Det er altid et godt tegn, når dartklubben Fluens bestyrelsesmedlem Tommy Rønn har tændt op for weber-grillen udenfor klubhuset i Grundtvigsparken.

- Vi havde jo vundet alligevel, men det er da træls, at de melder afbud

Dartklubben Fluen vandt 11-5 over Hinnerup Dartklub og skulle også have mødt Samsø Dart Club til lørdagens anden kamp. De meldte dog afbud, så sejren gik til Fluen 16-0. Foto: Timo Battefeld

Potten er ude

Oprykningen sker på baggrund af en teknikalitet. Førstepladsen i 2. divisionsligaen er egentlig Potten fra Låsby, men da de allerede har et hold i 1. division, så går oprykningen til ligaens 2. plads.

Fluen manglede kun to point for at være sikre på andenpladsen, og de blev vundet hjem ved lørdagens første kamp mod Hinnerup Dartklub, som endte 11-5 til Fluen. Det udløste tre point.

Kampen begyndte om formiddagen og var lidt for spændende fra start. De fire spillere fra hvert hold skal møde hinanden på kryds og tværs, så én dartkamp består i virkeligheden af 16 kampe. Efter de første fire stod der 3-1 til Hinnerup, som ligger næstsidst i ligaen.

Herefter skulle Fluen have mødt Samsø Dart Club klokken 16, men de meldte afbud, da kampen ikke ville gøre en forskel.

- Vi havde jo vundet alligevel, men det er da træls, at de melder afbud, siger den snarlige 1. divisionsspiller Allan Bak.

Han og sønnen Simon Bak har trænet næsten hver dag i de sidste tre måneder af turneringen, og det bliver de nok nødt til at fortsætte med:

- Det er meget stærke hold i 1. division. Vi vil selvfølgelig gerne vinde, men vi bliver nødt til at træne for bare at holde os i den, forklarer Allan Bak.

Inden dén hovedpine kan han og de andre spillere nyde et fyldt klubhus af glade fans og Tommy Rønns grillspecialiteter.