Flot og festlig sæsonåbning for Sønderjyllands Symfoniorkester

Sønderborg: I arbejdet med at få orkester op på niveau efter sommerferien har chefdirigent Johannes Wildner fået tid til at indarbejde og vise sine mål med orkestret. Og det var meget løfterigt oven på den voldsomme første satsning, forpremieren med Mahlers 6. symfoni i foråret. Nu er han i gang.Det kom tydeligt frem straks i koncertens åbningsnummer, Dvoraks meget virtuose karnevalsouverture. Den blev afleveret rasende flot og samtidigt med meget rumligt nuancerende spillen på de forskellig instrumentgrupper. Derefter fulgte Nielsens fløjtekoncert med orkestrets solofløjtenist, Thomas Jensen, gennem rigtig mange år ud af hans 50 år i orkestret, Thomas Jensen. Den alderstegne musiker er stadig i sin bedste alder med den karakteristiske tætte, fyldige klang og en overlegen vejrtrækningsteknik, som gør hele fremførelsen fuldstændig ubesværet. Dertil på basis af et helt liv med fløjten - og Nielsens fløjtekoncert, som er et permanent referencepunkt for enhver dansk fløjtenist - afleverede Jensen her sin udgave af disses ultimative udfordring. Mønstergyldigt. Forhåbentlig blev den optaget. Bifaldet var overvældende fra den fulde sal og alle kollegaerne på scenen.Thomas Jensen kvitterede med syv små variationer over Nielsens melodi 'Jeg ved en lærkerede', som yderligere rummede et udtryk, som ikke just prægede koncerten, let, fint og nænsomt.