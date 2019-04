Flere weekendindbrud er anmeldt

Sønderborg-Gråsten: For et stykke tid siden blev der stjålet en del mountainbike-cykler, der tilhører Sønderborg Kommune, og som skoler kan låne. Efter et tip kørte betjente fra Syd- & Sønderjyllands Politi mandag ud til en række adresser i Sønderborg-området, hvor der blev fundet i alt 10-13 cykler skilt ad. To mænd på 24 og 25 år er sigtet i sagen.

På et tidspunkt i løbet af weekenden har der været indbrud på Gråsten Plejehjem, hvor der fra udhus er stjålet to buskryddere, et svejseapparat og en del batterier med opladere. Fra garager ved Verdens Ende er der også i weekenden stjålet to kasser Fuglsang øl af typen Blackbird og otte kasser med returglasflasker. Der har også natten til tirsdag været et forsøg på indbrud hos Shell på Alsgade, hvor en 36-årig mand er sigtet i sagen. Han blev genkendt, da der er videoovervågning ved tankstationen.

Oplysninger i sagerne til Syd- og Sønderjyllands Politi på telefon 114.