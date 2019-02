Flere vælger at flytte til end fra Sønderborg Kommune

Tilflytterkontoen gav et plus på 154 nye borgere i 2018. Trods det falder befolkningstallet i Sønderborg Kommune dog stadig.

De, der fravælger at bo i Sønderborg Kommune, vælger især at bosætte sig i Aabenraa, Aarhus, København og Kolding. Tyskland og dernæst USA er de foretrukne steder, hvis man flytter udenlands.

Sidste år lavede Sønderborg Kommune en omfattende analyse af, hvem der kommer og går. Ikke overraskende flytter mange 16- til 25-årige fra kommunen for at tage en uddannelse. Andre studerende flytter hertil, men udgør dog kun to tredjedele af de fraflyttede unge.

- Det er glædeligt at se, at tilflytterne har fået øjnene op for Sønderborg-området, siger Sønderborg Kommunes borgmester Erik Lauritzen i en pressemeddelelse.

Sønderborg: For fjerde år i træk kan Sønderborg Kommune notere et lille plus på kontoen over til- og fraflytninger. Antallet af personer, der i 2018 valgte at flytte til området enten fra udlandet eller andre danske kommuner, oversteg antallet af borgere, som rejser.

Velkomstdage

Trods det, at antallet af tilflytningerne overstiger antallet af fraflytninger, fortsætter befolkningstallet i Sønderborg Kommune dog med at dale. Fra 76.439 indbyggere i 2010 til 74.650 personer i 2018.

- Vi er lige som mange andre kommuner udfordret med hensyn til fødselstallet, erkender Erik Lauritzen.

De seneste otte år er antallet af børn fra nul til ni år således faldet fra 8.747 til 7.313. Her hjælper tilflytningerne ikke. For kommunen analyse viser da også, at langt de fleste tilflyttere er voksne, der ankommer alene eller med en partner. Kun seks procent af tilflytterne medbringer børn.

Erhvervslivet har gennem mange år efterspurgt veluddannet arbejdskraft, især ingeniører, og Sønderborg Kommune har sat gang i forskellige initiativer for at få nye til at bosætte sig.

- Der er dog stadig for mange, som flytter igen efter et par år. Så derfor har vi sat flere fastholdelsesinitiativer i gang, forklarer formanden for erhvervsudvalget Gerhard Bertelsen.

Det er f. eks events som velkomstdag, cafémøder og spilaftener for tilflyttere, lige som kommunen aktivt forsøger at hjælpe medfølgende ægtefæller med at finde et relevant arbejde.

