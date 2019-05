Flere uddannelser skal flyttes til Sydjylland

Borgmestrene i Esbjerg, Kolding i Sønderborg kan godt begynde at glæde sig. For der vil blive flyttet endnu flere uddannelser fra det største byer og til blandt andet Sydjylland. Det lover både Venstre og Socialdemokratiet. Borgmester i Sønderborg, Erik Lauritzen (S), mener først og fremmest, at der skal flere penge til.

- Mit store ønske er, at man politisk vil skabe økonomi til, at man også i fremtiden kan have placeret erhvervsuddannelser spredt rundt om i hele landet - og dermed også Sønderjylland. Så tror jeg også, og det er uanset, hvem der kommer til magten, at man som noget af det første er nødt til at se på, hvordan man får løst udfordringerne for VUC og FGU, så de ikke konstant skal arbejde med økonomi og nedskæringer på grund af gammel gæld. Det skal løses en gang for alle. Så er der den her nye uddannelse FGU for unge med særlige udfordringer, og også her er det meget vigtigt, at sørge for, de kommer i gang med en fornuftig økonomi, siger han.

- Så vil jeg gerne have, at man virkelig vil understøtte de universiteter, der har decentrale filialer i flere byer - som SDU har i for eksempel Sønderborg. SDU vil gerne Sønderborg, men det er også vigtigt, at politikerne skaber en økonomi for dem, så det kan lade sig gøre. Jeg tror virkelig, at det er vigtigt, at man investerer i udflytning af uddannelser i stedet for flere mere eller mindre kunstige udflytninger af statslige arbejdspladser. Det er vigtigt, at vi får uddannelser her til, for vi ved jo, at der så er gode muligheder for, at en del af de studerende bliver her, siger Erik Lauritzen.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), Esbjerg, taler næsten samme sprog som sin kollega i Sønderborg.

- For Esbjerg Kommune vil det være vigtigt at universiteterne har et langt bedre økonomisk incitament til at udvikle deres filialer uden for de fire største byer, samt at der bliver åbnet op for at udenlandske studerende i højere grad kan tage deres uddannelse i Esbjerg, da vi har et stort behov for højtuddannet arbejdskraft i brancher der er meget internationale, siger han.

Jesper Frost Rasmussen mener også, at det er vigtigt at få afskaffet omprioriteringsbidraget, som Venstre og Socialdemokratiet jo har meldt klar ud omkring, at de vil afskaffe på uddannelsesområdet. Det betyder, at uddannelsesinstitutionerne ikke længere skal spare to procent årligt til og med 2021.

- Men vi savner måske klar tale fra de andre partier, hvad de vil, siger han.