Flere tusinder tog en slentretur til street food og sejlbåde

Hvis de ellers var blevet siddende længe nok, kunne de have talt til 176. Så mange sejlbåde deltager nemlig i Classic Week, en tysk kapsejlads for både bygget efter tegninger fra før 1970.

- Vi var aktive i går. I dag tager vi en afslappede dag, hvor vi ser på både, forklarede Trine og Belinda Beck, mor og datter fra Egernsund, som slog sig ned midt i mylderet for at nyde udsigten til sejlskibe, der stævnede til kaj.

Sønderborg: Hele weekenden har der været leben op og ned af Sønder Havnegade i Sønderborg, som søndag eftermiddag og aften kulminerede med flere tusinde mennesker. De kom for at se på flotte træskibe og sejlbåde og måske også for et måltid, en is og en kold fadøl.

- Vi deltog i den første konkurrence, der var et natløb. Det tog fem timer, så vi valgte at blive i havn lørdag for at sove ud, fortæller søstrene Sofie og Marie Lehmann, som var tilmeldt sejladsen sammen med deres forældre Dirk og Birgitte Lehmann.

Classic Week varer hele ni døgn, hvor bådene lægger til kaj i først Sønderborg, dernæst Kappeln og Eckernførde for at slutte i Laboe ved Kiel. Der dystes i kapsejlads om dagen, men hygges i havn om aftenen.

Joller blev på land

Det er første gang, Classic Week gæster Sønderborg. Den finder sted hver fjerde år.

Da arrangørerne under planlægning af Classic Week henvendte sig til Sønderborg Kommune for at høre, om det var muligt at booke restaurant til 517 deltagere, kom Sønderborg Kommune på ideen at opfordre egnens restauratører at servere street food.

- Det ville jo også være en gevinst for turister og folk i Sønderborg, som fik lyst til at kigge forbi, forklarede Ulla Hermann, kultur- og fritidskonsulent i Sønderborg Kommune.

Kultur- og fritidsforvaltningen skønnede, at Classic Week nok ville trække 1500-2000 nysgerrige. Søndag kl. 15 så det for længst ud til at være opfyldt, for da var også træskulpturfestivalen Wood Sculpture ved Sønderborg Slot åbnet.

I menneskemylderet stod en gruppe KFUM-spejdere, deriblandt Jørgen Aaskov fra Dybbøl-gruppen, ivrig efter at få andre i tale:

- Vi forsøger at rejse en gruppe af sejlende spejdere. Vi har netop fået uddannet 15 unge som skippere, fortalte han.

KFUM-spejderne deltog med to såkaldte Meginjoller, som dog forblev på land, hvilket måske var godt det samme. For lørdag afvikledes også sejladsen Als Rundt, så der har været trængsel i farvandene omkring Als i weekenden.