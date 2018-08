Flere smykkeskrin dukkede op af Mølledammen

Fredag formiddag fiskede kommunen folk tyvekoster op af vandet. Tørken havde afdækket flere cykelstyr, hvorefter kommunens folk gik på fangst.

Sønderborg: Mølledammen i Sønderborg er et yndet sted at gå tur med hunden. Men åbenbart også et populært sted for indbrudstyve at skille sig af med tyvekoster. Da Kurt Schmidt og Anders Baum Slot fredag morgen trak i waders, forventede de, at de i løbet af en time kunne rense mølledammen for affald. Men de blev klogere: - Man bliver godt nok overrasket over, hvor meget her ligger, konstaterede Anders Baum Slot efter at have brugt tre timer på opgaven. Han og kollegaen fandt syv cykler, en mooncar, en indkøbsvogn, skoletasker, en parabol og dele af en Puck Maxi-knallert. Foruden en højhælet damesko, snapseflasker, øldåser og sodavandsflasker, pilleæsker, et havebord og en porcelænslampe.

Guderup Mose Sønderborg Kommuner fjerner jævnligt ting, der bliver kastet i Mølledammen i Sønderborg. Men det har ikke tidligere været muligt at gå så langt ud som nu.Også Guderup Mose er blevet renset op for nylig.

Smykker væltede ud Et par meter fra kanten stødte Kurt Schmidt på en stor plastikpose. Da han inde på land fik den tømt for vand, var smykkeskrinet, som han nu løftede ud, så mørnet, at det gik i stykker. Ure, adskillige halskæder, finger- og øreringe, samt store armringe i ben væltede ud. Inden formiddagen var forbi, havde de to ansatte i Sønderborg Kommunes Vej og Park fundet andre smykkeskrin. Alle formentlig renset for det mest værdifulde og let at omsætte, før indbrudstyve for længe siden har kastet dem i Mølledammen.