Sønderborg: For godt et år siden blev mere end 1000 personer sigtet for at dele en krænkende video med seksuelt indhold, hvor man kan se en 15-årige pige og en jævnaldrende dreng. Filmen blev delt via Facebook Messenger. Nu er yderligere 148 personer sigtet i Umbrella-sagen, som den er kaldt. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse mandag. De 148 personer er sigtet for at distribuere - altså for at udbrede eller dele videoen - efter en paragraf i straffeloven, der handler om børneporno. Tre af de sigtede er fra Sønderborg-området, og i alt 16 af de 148 sigtede er fra Syd- & Sønderjyllands Politis område, og derfor efterforskes sagen her.

Umbrella-sagen har været dækket tæt af medier i hele landet, og der blev advaret mod at dele videoen. Alligevel er 50 af de nye 148 sager personer, der er sigtet for at dele videoerne efter medieomtalen og på trods af de mange advarsler. Det både undrer og ærgrer Flemming Kjærside, som er politikommissær i Nationalt Cybercrime Center (NC3). - Det er forbløffende og helt uforståeligt, at videoen ser ud til fortsat at være blevet delt efter januar 2018, hvor der har været så meget omtale af sagen. Alle burde på dette tidspunkt være klar over, at der er tale om deling af børneporno, som kan få meget alvorlige konsekvenser for både offeret og for den, som deler, siger han.