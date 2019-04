Flere piger skal spille fodbold i Egen

- Vi har allerede nogle pigehold i klubben, og vi vil selvfølgelig gerne have flere pigespillere til, og vi vil også gerne gøre opmærksom på, at fodbold ikke kun er for drenge, og at det er en god og sjov form for motion, som samtidig også er meget social, siger Kirsten Jessen, EUI - Fodbold Ungdom.

Tilbyder gratis træning

Det eneste man skal medbringe er en ordentlig gang godt humør, masser af gå-på-mod, vandflaske og tøj til at bevæge sig i. Arrangementet sker i samarbejde med SFO'en på Nørreskovskolen i Guderup.

Besætningen, der består af frivillige fra klubben og DBU instruktører, står klar klokken 14.30 til at tage imod pigerne. Pigerne skal gennem masser af fantasifulde lege og aktiviteter.

Mor og far er naturligvis velkomne til at være til stede til det hele, og når dagen er veloverstået, er der masser af information at hente om dét at være medlem af en fodboldklub.

- Skulle der være nogen, der får lyst til at prøve at gå til fodbold, tilbyder klubben gratis træning for de nye spillere indtil sommerferien, siger Kirsten Jessen.