Flere indbrud i weekenden

Sønderborg-Gråsten: Der er anmeldt endnu en række indbrud i private hjem i og op til weekenden. Fra en villa på Kærvej er et vindue skubbet ind, og her er stjålet kontanter, en Acer-computer og noget videoovervågnings-udstyr. Det er sket på et tidspunkt fra torsdag til søndag. Lørdag til søndag var der også indbrud i en villa på Bosager, men her meldes ikke om stjålne sager. Det var der til gengæld fra en villa på Bocks Bjerg i Gråsten, hvor to døre er smadret med natursten. Der er stjålet fire Kay Bojesen-figurer. Her er tale om en abe, en hest, en elefant og en fugl - alle i mellemstørrelse.

Der er også stjålet smykker - heriblandt et armbånd i 24 karat guld med indgraveringen "Grethe", en margueritbroche og 1000 kroner i kontanter.