Flere indbrud i juledagene: Designerstole stjålet

Sønderborg: Politiet i Sønderborg har modtaget flere anmeldelser af indbrud.

Et af disse havde fundet sted på Ahornvej i Sønderborg mellem den 22. og 28. december. Lokalpolitiet oplyser, at der var blevet stjålet fire Wegner Y-stole. Indbrudstyven havde skaffet sig adgang ved at knuse en rude.

Samme metode blev brugt på Redstedsgade, også i Sønderborg, hvor der mellem 25. og 28 december var blevet knust en rude i en hoveddør, men der var ikke stjålet noget.

Det samme var tilfældet i en lejlighed i Nørager, hvor der var blevet sparket en hoveddør ind 23. og 28 december, men intet var umiddelbart stjålet.

Også på Sydals på Tandsbusk i Tandslet havde der over julen været indbrud i en lejlighed, hvor et badeværelsesvindue var brækket op. Vedkommende havde færdes rundt i hele lejligheden, men der var på ikke overblik over, hvad der var stjålet.

I Kegnæs fik politiet en anmeldelse om indbrud på Nørre Landevej i et forsamlingshus, hvor et vindue var brækket op med et koben.

Nordpå havde der mellem torsdag og fredag været indbrud i et rækkehus på Th. Brorsensvej i Nordborg. Her var en dør brudt op. Der var stjålet to projektører, spartelmasse og en industristøvsuger. /CTN