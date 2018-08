Flere folkeskoler har allerede skrappe mobilregler

- Det er en god løsning. Det er også godt for det sociale, at mobilerne ikke længere er fremme i pauserne, siger bestyrelsesformand Andreas Rasmussen.

- Efter en hård start fungerer det nu rigtig fint. Børnene og personalet har accepteret det. Før var der mange forstyrrelser i klasserummet. Børnene er også begyndt at tale sammen i stedet for gennem de sociale medier, siger skolebestyrelsesformand Morten Vestergaard, der også kan fortælle, at der nu igen bliver spillet basket og bordtennis i frikvartererne.

En måling lavet af Megafon for Politiken og TV2 tidligere på året viste, at 8 ud af ti adspurgte var for, at mobiltelefonerne kommer ud af klasseværelset.

- Jeg efterspørger ikke et dekret oppe fra. Regler for brugen af mobiltelefoner er op til de enkelte skoler selv at lave og skal ikke laves uden lærerne har været med i processen, siger Andreas Rasmussen fra Ulkebøl Skole.

Begge skolebestyrelsesformænd er imod Venstremanden Peter Hansens forslag om et totalt mobilforbud på kommunens folkeskoler. De mener heller ikke, at det er byrådet, der skal bestemme hvilke mobilregler, der skal være på skolerne.

Svært at blive enige

En af de skoler, som endnu ikke har nogle nedskrevne mobilregler, er Hørup Centralskole. Man har dog fokus på problematikken og skolebestyrelsen har gennem længere tid diskuteret emnet, ligesom man i overbygningen har afprøvet forskellige modeller f.eks. 14 dage uden mobiler.

- Vi i bestyrelsen har været uenige om det. Det er som om, jo ældre man er, desto mere modstand har man imod mobilerne, oplever afgående skolebestyrelsesformand Niels Henrik Bech.

Ligesom på alle andre skoler træder en nye bestyrelse til her i det nye skoleår. I Hørup skal den på sit første møde igen drøfte, om man vil indføre nogle mobilregler og hvilke.

- Mobilen er kommet for at blive så i stedet for at forbyde dem, skal vi lære eleverne, at bruge mobilen på den rigtige måde. Vi skal finde en balance, så den kan bruges som et redskab i undervisningen, siger Niels Henrik Bech, der ligesom sine kollegaer i Sønderborg heller ikke mener, at byrådet skal bestemme skolens mobilregler.

- Jeg er ikke tilhænger af central styring. Den enkelte skole kan godt selv finde det leje, der passer for den. Andet vil være at køre skolebestyrelsen ud på et sidespor.