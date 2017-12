Flere får maden leveret nytårsaften

En rundspørge blandt lokale restauranter og slagterforretninger viser, at mange sønderjyder vælger at få nytårsmaden ude fra.

Sønderborg: Dyvig Badehotel har i år fået dobbelt så mange bestillinger som sidste år og må snart sige stop. - Vi ligger lige nu omkring 1200, men der kommer stadigvæk bestillinger. Så der er lige blevet leveret 100 bøffer i dag. Det nytter jo ikke, hvis folk vil have et stykke Dyvig, at de ikke kan få det, siger forpagter John Bech Amstrup. Dyvig Badehotel er en af de mange restaurationer, der oplevet en stigende efterspørgsel på nytårsmad ud af huset. Hvis alt går, som John Bech Amstrup forventer, ender badehotellet på 1300 kuverter. - Jeg tror, det skyldes, at vi som danskere er blevet lidt mere behagelige. Man vil nyde dagen i stedet for at stå bag gryderne. Det er en kombination af, at folk godt kan se, at det kan lade give økonomisk og bedre produkt, fortæller John Bech Amstrup.

Antal nytårsmenuer ud af huset JydskeVestkysten har foretaget en rundringning til et udpluk af restaurationer i kommunen. Spørgsmålet har lydt: Hvor mange kuverter har I solgt i år og sidste år. Tallet i parentes er for 2016.OX-EN og Vollerup Kro: ønsker ikke at oplyse tallet, men oplyser, at der er en pæn stigning



Det Sønderjyske Køkken: 200 (lidt over 100)



Dyvig Badehotel 1200-1300 (650)



Huset Blom: 150 (100)



Slagter Nielsen: 820 (900)



Det Gamle Rådhus: Ønsker ikke at oplyse det præcise tal, men fortæller, at det går bedre end sidste år.



Det Franske Hus: ca. 50 (ca. 50)



Kvickly Sønderborg: 170 (220)



Kvickly Nordborg: 50 (22)



Hotel Baltic: 70 (havde ikke åbent sidste år)



Slagter Franke: Ønsker ikke at oplyse



Kværs Kro: ca. 80 (ca. 115)

Alt udsolgt Samme tendens oplever Morten Hansen, der står bag OX-EN Steakhouse og Vollerup Kro, der har udsolgt. Han ønsker dog ikke at oplyse præcis, hvor mange kuverter der er tale om. - Vi har i hvert fald solgt rigtig, rigtig mange. Vi lukkede ned i mandags for bestillinger, fordi der har været så stor interesse. Vi kan godt se, der er en stigende tendens til, at man bestiller ud af huset. Der er ingen tvivl om, at der er flere og flere, der vælger den løsning. Vi har taget cirka 100 flere ind i år. Vi kunne have solgt dobbelt så mange, men vi har bare ikke kapaciteten til det. For at opretholde vores krav, standard og kvalitet er vi nødt til at stoppe i tide for at kunne stå inde for det, vi sender ud af huset, fortæller han. Det er ikke kun Morten Hansen, der har nået sit maksimum. Også Huset Blom, Det Franske Hus og Det Sønderjyske Køkken kan melde om alt udsolgt. - Der er jo flere og flere, der gerne vil have mad ud af huset. Der var lidt flere, end vi havde forudset, fortæller medejer af Det Sønderjyske Køkken, Jesper Kock, der i år har måtte lave næsten dobbelt så mange kuverter som sidste år.