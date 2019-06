Flere elever bliver erklæret ikke-parate til uddannelse

Uddannelsesparathed

Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for, at eleven kan vurderes uddannelsesparat. Dertil kommer en vurdering af de praksisfaglige forudsætninger.



I 8. klasse vurderes elever at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4 af standpunktskarakterer, der gives i folkeskolen. Karakterkravet er dog 5,0 i gennemsnit for elever, der søger en 3-årig gymnasial uddannelse.



I 9. og 10. klasse vurderes eleven i forhold til de ønskede uddannelser. For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskarakterer for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02. For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunktskarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger.



Personlige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed.



Sociale forudsætninger er delt ind i tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og tolerance.



Praksisfaglige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder: Praktiske færdigheder og kreativitet/arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang/værkstedsfærdigheder/færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed og færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis.