Flere efterskoler kan melde alt udsolgt

Sønderborg: I dag og i den kommende tid begynder små 400 elever på de fire efterskoler, der ligger i Sønderborg kommune.

85 af dem rykker ind i Dybbøl Efterskole, der ligesom de foregående år derfor kan glæde sig over at være helt booket ud.

- Sidste år havde vi stadig 5-6 ledige pladser, da vi gik på sommerferie. I år kunne vi allerede i starten af april melde alt udsolgt. Det er da super dejligt, for det giver noget ro, siger forstander Jakob Carl Christensen.

Der er omkring 240 efterskoler i Danmark, hvoraf kun 20 - ligesom Dybbøl Efterskole - er specialskoler. For at gå på skolen i Ragebøl skal eleven have et special-undervisningsbehov. Ikke nødvendigvis en diagnose men være fagligt udfordret.

- Vi er først og fremmest en skole for børn med indlæringsvanskeligheder - for de bogligt svage. Vi har fokus på trivsel og personlig udvikling i sammenhæng med faglige løft, forklarer forstanderen.

Skolen er dermed ikke i konkurrence med Adventure Efterskolen på Broagerland, der er en boglig grundtvig-koldsk efterskole med fokus på udeliv. Her begynder der nu 70 elever.

- Det er fint. Især vores ski- og snowboardlinje med fire ture til Østrig og en uddannelse som klubinstruktør er meget populær, siger forstander Steen Emgren.

Han nævner også niveaudelt undervisning og små klasser - fire styk - som andre grunde til, at man vælger efterskolen i Skelde. På begge efterskoler kommer eleverne primært fra Sønderjylland, Vejen, Esbjerg og Kolding-området.