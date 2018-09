Hele lørdag var der indvielsesfest på bofællesskabet Fjordbo, som åbnede for et halvt år siden.

Gråsten: Mie Plath har cyklet hele formiddagen i et sponsorcykelløb, hvor overskuddet går til institutionen Fjordbo. Nu sidder hun glad og træt med en grøn og rød slushice og venter på en grillpølse. Hun er en af Fjordbos 16 beboere, som flyttede ind i foråret i det nybyggede bofællesskab. Også Johnny Christensen bor her. Han har også brugt formiddagen på at cykle.

- Fjordbo er et dejligt liv, siger han med høj stemme og løfter armene over hovedet og spankulerer glad videre.

Et dejligt liv er netop det, som personale og forældre vil skabe for Fjordbos beboere. Beboerne er udviklingshæmmede mellem 18 og 44 år. De er næsten alle sammen flyttet hjemmefra og ind i Fjordbo. Ønsket om en institution for udviklingshæmmede i Sønderborg eller Aabenraa kommuner opstod for ti år siden fra en forældrekreds. Drømmen er nu gået i opfyldelse i Gråstens vandkant, hvor Danske Diakonhjem har bygget institutionen.

Dirk Sina fra Aabenraa har været med fra begyndelsen. Nu er hans 29-årige datter, Kerstin, flyttet ind i et værelse med udsigt over vandet.

- Det er bare lykken efter ti års proces. Det er godt for hende at bo her. Hun er lykkelig og har det godt. Her er et super dygtigt personale. Forældrekredsen har ønsket, at der skulle være plads til forskellighed her. Så der er mange forskellige handicap og beboere med og uden sprog. Vi vil ikke putte dem ned i skuffer, siger Dirk Sina.

Forældrekredsen har været med til at arrangere indvielsesdagen, hvor der er mange forskellige aktiviteter i løbet af dagen som loppemarked, ansigtsmaling, tombola og jagt på stranden.

- Vi drømmer fortsat. Vi vil for eksempel gerne have en båd til Fjordbo, som også kan benyttes af andre handicappede i kommunen. Vi vil også holde mere åbent hus som i dag og foredragsaftner. Vi vil nedbryde barrierer, siger Dirk Sina.