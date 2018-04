Fjernvarmeselskaber arbejder fortsat for fusion

På generalforsamlingen i Sønderborg Fjernvarme lægger bestyrelsen op til at fortsætte planerne om sammenlægning med Gråsten og på sigt også Augustenborg fjernvarmeselskaber, selv om et medlem har foreslået at stoppe sammenlægningerne.

SØNDERBORG: Henover årsskiftet var der planer om en fusion mellem Gråsten og Sønderborg Fjernvarme. To ekstraordinære generalforsamlinger kort før jul blev aflyst, fordi Gråsten Andelsboligforening bebudede at ville stemme imod med sine 54 stemmer. Sammenlægningsplanerne - der skulle give stordriftsfordele - blev udskudt, indtil forholdene var nærmere afklaret. På Sønderborg Fjernvarmes generalforsamling tirsdag 24. april kl. 18.30 på EUC Syd har et medlem foreslået at droppe planerne om sammenlægning. Sønderborg Fjernvarme arbejder fortsat for fusionsplanerne, der vil gøre direktør Erik Wolff til leder af de fusionerede fjernvarmeværker.

Gråstens direktør Michael Stærdahl kaster sig over andre arbejdsopgaver uden for fjernvarmesektoren.

- En forbruger har stillet forslag om at stoppe sammenlægningsplanerne. Vi havde emnet på sidste års generalforsamling, hvor det blev vedtaget at arbejde for en fusion med Gråsten Fjernvarme. Det er der ikke ændret på. Jeg synes principielt, det er ærgerligt at sige nej til noget, man ikke kender det konkrete indhold af. Ledelsens opfordring er at forsætte bestræbelserne på en fusion og afvente, hvad der sker i Gråsten, som vil få afklaret sammenlægnings-planerne med deres forbrugere, siger Erik Wolff, der ville have fremlagt tankerne bag fusionen på den ekstraordinære generalforsamling, der ikke blev til noget før jul.

Af årsrapporten op til tirsdagens generalforsamling fremgår det, der er en forventet årlig besparelse på fem mio. kroner i at lægge de tre værker sammen. Planerne om en fusion med Augustenborg er dog ikke så langt endnu.

- Ting tager den tid, det tager, siger Erik Wolff med henvisning til, Gråsten Fjernvarme vejrer stemningen på fjerde måned.

Gråsten Fjernvarme holder generalforsamling 30. april.