Firmaflytning fra Lemvig til Sønderborg er en succes

Sønderborg: FineNordic flyttede til Sønderborg fra Lemvig sidste år. - Vores placering er lidt speciel af en livsstilsbutik at være. Vi ligger ikke langs gågaden eller i Borgen, så man falder ikke over os tilfældigt. Til gengæld er rigtigt mange af vores kunder glade for vores gode parkeringsforhold, fortæller ejer Alice Juhl Larsen. Der er sket rigtigt meget med butikken siden åbningen. I dag er den ud over livsstil- og brugskunstartikler samt børnelegetøj af mærket Maileg blandet andet blevet udvidet med en tøjafdeling med de danske mærker duMilde og Charles. Siden åbningen i maj 2018 er der også flere og flere, der har fundet vej til FineNordic, der også huser en outlet-afdeling på næsten 100 kvadratmeter med 2. sorteringsvarer. - Vi havde en fantastisk sommersæson med turister, samt gik julehandlen over alle forventninger taget i betragtning af, at det var vores første år på stedet. Der er nu også flere og flere gengangere, siger Alice Juhl Larsen.

Taget godt imod For 13 år siden begyndte hun forretningen i sit hjem i Lemvig. Virksomheden fik hurtig succes, og Alice Juhl Larsen valgte efter nogle år valgte at koncentrere sig 100 procent om firmaet. Hun er ikke længere alene om at drive FineNordic. Både hendes mand Kristian og deres to sønner er i dag en del af virksomheden. Godt et års tid havde familien ledt efter nye og bedre faciliteter, da den pludselig fik øje på Sønderborg. Bygningerne på Elholm 25 blev købt og overtaget i januar 2018. De huser i dag ud over stor butik ligeledes FineNordics lager på 3.500 kvadratmeter, der servicerer FineNordic online webshop med mere end 7.000 artikler. Herfra bliver der sendt pakker til hele verden. - Vi er rigtigt glade for at befinde os i Sønderborg og især i disse fantastiske bygninger, der danner en perfekt ramme for vores produkter og skaber en unik atmosfære. Og vi er blevet taget rigtigt godt i mod, siger hun. Til og med den 25. maj kører FineNordic med fødselsdagstilbud og konkurrencer.