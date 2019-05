Betina Moberg Jessen startede for små ti år siden eget regnskabs- og revisionsfirma. Nu har hun også købt et elfirma og har samlet det hele i Sønderborg.

Sønderborg: Fredag er der fest på Damgade 73A og med god grund. BM Regnskab & Revision og Midtgaard El er rykket fra Høruphav og under samme tag i Sønderborg. - Jeg har tit kigget på det her søde hjørne. Nu slår jeg to fluer med et smæk. Vi er i fuld udvikling og havde brug for større lokaler, siger indehaver og direktør Betina Moberg Jessen. For små ti år siden begyndte hun regnskabs- og revisionsfirmaet og her for en måned siden købte hun elfirmaet, der gennem nogle år har været en af hendes kunder. - Jeg ser stort potentiale. Begge firmaer skal vokse i fremtiden og er allerede godt i gang. Jeg stiler mod fem ansatte i hvert firma. Det vil være til at overskue, siger den 47-årige kvinde, der er fra Kirke Hørup. I dag er der to fuldtidsansatte i Midtgaard El samt Betina selv og medarbejder Kirsten Jensen i BM Regnskab & Revision. Desuden benytter sidstnævnte sig af timeansatte blandet andet hendes sønner Lasse og Nicklas samt den ældste søns kæreste Sarah Jauernik.

Træt af sure chefer Betina Moberg Jessen hadede matematik i folkeskolen, men begyndte at få interesse for tal, da hun gik på handelsskolen. Hun blev regnskabsuddannet på Danfoss, læste senere til merkonom samt har taget rigtig mange kurser indenfor sit fag. I 2009 startede hun BM Regnskab & Revision i beskedne rammer hjemme i privaten. Eneste og første kunde var hendes mand Søren, der har firmaet DanAutomation i Sønderborg. - Jeg var træt af alle de her sure chefer og arbejdsgivere, som man var afhængige af og kastede en rundt. Jeg ville gerne have min egen frihed, siger Betina Moberg Jessen. Flere kunder kom hurtigt til. Hun arbejdede som en tosset med typisk 60 timer om ugen samt et deltidsarbejde på 20 timer. - Jeg har altid interesseret for at hjælpe folk med budgetter og økonomi. Jeg elsker at rådgive. Jeg har gennem årene også hjulpet mange i familien, fortæller den 47-årige kvinde, som efter nogle år droppede deltidsarbejdet og satsede alt på sit eget firma.

Været det hele værd De senere år har BM Regnskab & Revision haft adresse på Søndre Landevej i Høruphav. Da Betina Moberg Jessen samtidig købte den gamle kunde Midtgaard El her i foråret besluttede hun, at tiden var kommet til at rykke i noget nyt og større på Damgade 73A i Sønderborg. - Jeg har aldrig gjort reklame for firmaet. Det er sket fra mund til mund. Jeg synes selv, vi er meget kundemindede. Vi lægger vægt på, at her er kunderne ikke et nummer på en hylde. Jeg har også svoret på, at jeg aldrig bliver på samme måde som mine "gamle" chefer. Her er tillid og ansvar under frihed. Fredag den 3. maj bliver udvidelsen og den ny adresse så fejret med en reception. Fra klokken 13 vil der være noget godt til ganen og våde varer. - Det har været alle arbejdstimerne værd at blive selvstændig. Det er dejligt med fleksibiliteten, siger den succesrige erhvervskvinde.