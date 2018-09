Firmaer i armdyst på Alssund

Sønderborg: "Kom så - lange seje træk - mærk vandet", lød tilråben fra den flydende pontonbro ud for mållinjen, mens hold i endnu et heat roede de fem hundrede meter op ad Alssund. Alle får de to løb og de seks hurtigste hos både kvinder, mænd og mixhold får en tredje tur i finalen.

De hurtigste gør det på to et halvt til tre minutter, men det handler nu ikke kun om hurtighed, forsikrer Gerner Petersen fra Sønderborg Roklub, der er arrangør sammen med Ruderverein Germania.

- Vi har såmænd også pokaler til det bedst udklædte rohold, det bedste heppehold og det sidste hold i finalen får en T-shirt, hvor der står "Vi tog den med ro", fortæller Gerner Petersen som bevis på, at det hele også handler om at have det sjovt og få noget motion.