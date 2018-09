Fire uheld ramte motorvej: 73-årig kvinde døde på stedet

To uheld

Senere på eftermiddagen - klokken 15.43 - rullede en kvinde rundt på motorvejen i en personbil. Det skete i østgående retning nordvest for Søgaard.

- Personbilen snitter en varebil under en overhaling. Kvinden i bilen har formodentlig hevet i rattet - i hvert fald kommer bilen i slinger, og til sidst kommer hun på tværs af motorvejen, inden hun ruller rundt med bilen, fortæller Ole Aamann.

Kvinden blev kørt til kontrol på sygehuset, efter at være blevet skåret fri af bilen, men det vides ikke, hvor alvorligt hun er kommet til skade. Varebilen fik kun mindre materiel skade.

Vejen blev genåbnet efter uheldet klokken 17.53. Inden da nåede køen på stedet dog at være indirekte årsag til endnu et uheld i østgående retning nord for Kliplev. En kvinde overså nemlig at en lastvogn bremsede ned for køen, og hun kørte derfor ind bag i den.

Der skete ingen personskade, men lastbilen var så skadet, at den ikke selv kunne køre fra stedet.