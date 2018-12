Nordals: Skotsk, odenseansk, nordamerikansk og nu tysk. Danmarks største produktionsvirksomhed fortsætter med købe virksomheder rundt om i verden - denne gang den privatejede virksomhed Hydraulik Nord Fluidtechnik, der er en veletableret leverandør af hydrauliske styringsløsninger i Parchim i Tyskland.

- Innovative og effektive produkter til landbrugsmarkedet er afgørende for fremtidens fødevareforsyning, og dette opkøb underbygger vores strategiske fokus på at opbygge førende positioner inden for vores kerneforretningsområder. Med Hydraulik Nord Fluidtechnik som en del af vores mobilhydraulikforretning vil vi have en endnu mere konkurrencedygtig produktportefølje, udtaler Eric Alström, præsident for Danfoss Power Solutions, som den tyske virksomhed kommer til at høre ind under. Købet betyder både en udvidet produktportefølje og øget produktionskapacitet.

Grundstenen til Hydraulik Nord Fluidtechnik blev ifølge dens hjemmeside lagt i 1964 i Parchim, hvor den har en 8.000 kvadratmeter stor fabrik. Virksomheden er i dag global med omkring 230 ansatte. I 2013 købte den familieejede koncern Hydraulik Nord Group virksomheden af Bosch Rexroth.