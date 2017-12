Fire nye forretninger åbner i indkøbscenter i Sønderborg

130 nye arbejdspladser

Der er ifølge Michael Andersen en investering på et trecifret millionbeløb, der vil skabe cirka 130 nye arbejdspladser.

- Vi tror grundlæggende på, at Sønderborg, Kolding og Esbjerg bliver de tre handelsbyer i Sydjylland. Vi oplever en konsolidering af butikker i færre byer. Folk vil gerne køre en time for at få det hele rigtige udvalg. Hvis du vil købe tv, kan du i Sønderborg besøge både Power, Elgiganten og Bilka for at se udvalget og få et tv med hjem med det samme. Den tilgængelighed til varen, kan internettet ikke hamle op med, siger Michael Andersen, der mener, at de mange nye butikker i området har en positiv selvforstærkende effekt.

- Når Bowl'n'Fun også åbner med et gigantisk legeland bliver det et kæmpe aktiv for området. Med flere butikker og tilbud kan man trække trafik fra et større opland og fastholde de besøgende i længere tid. Summen bliver en større omsætning, så jeg ser udviklingen som en kæmpe styrkelse af Sønderborg som handelsby. Derudover har byen også mange andre positive ting: Der er også shoppingmuligheder i midtbyen med blandt andet Borgen, en flot havnefront og et nyt multikulturhus, siger Michael Andersen.

Nedrivningen af SH Bilcenter er begyndt indvendigt, og i starten af det nye år rykker de tunge nedrivningsmaskiner ind for at jævne bygningen med jorden. En lokal entreprenør vil stå for opførelsen af det nye center.

De fire butikker forventes at være klar til åbning i oktober 2018, mens Bowl'n'Fun åbner i januar 2019.