Fire lærlinge blev hædret

Sønderborg: Torsdag i sidste uge hyldede metalindustrien 25 af sine største talenter i Den Sorte Diamant i København, da ML-Prisen blev uddelt for 16. gang. Fire elever fra EUC Syd modtog prisen. Flere end 270 nyuddannede svende var indstillet til den ærefulde pris. De 25 svende har alle udmærket sig med et 12-tal til svendeprøve og har desuden kvalificeret sig til prisen ved at have stort faglig overblik, være kvalitets- og ansvarsbevidste og ved at være gode kammerater og kolleger på deres arbejdsplads. For at komme i betragtning til ML-Prisen skal indstillingen både komme fra praktikvirksomheden og erhvervsskolen.

De fire eleverer der deltog i prisoverrækkelsen i Den Sorte Diamant i København er: Kasper Lindgaard Nielsen, it-supporter hos Danfoss, Kasper Lykke Brandt, industritekniker - produktion, Danfoss, Kristoffer Brink Steffensen, elektronikfagtekniker, Linak, Simon Lund, automatiktekniker, Linak.