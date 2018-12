Firbenede holder jul på Sydals

Ann-Britt Moisen er glad for hunde. Både sine egne fire og de 17, hun passer julen over. Foto: Jacob Schultz

Meldgård Hundepension passer 17 store og små hunde, hvis ejere ikke skal have dårlig samvittighed. For hundene ser ud til at trives.

Sydals: Ann-Britt Moisen kan navnene på dem alle: Fie, Blackie, Dazy, Mynte og Aiko - foruden alle de andre, der sidder bag hegnet og logrer. Julen over har Meldgård Hundepension i Lysabildskov 17 hunde i pleje. De er næsten alle faste julegæster, som kommer hvert år op mod jul. Mange af dem skal også blive nytåret over. -Helt herude er der er der ingen, som fyrer nytårskrudt af, forklarer Ann-Britt Moisen. Siden 1998 har Ann-Britt Moisen sammen med sin mand Leif drevet hundepension på Sydals. Det begyndte med en stor interesse for collier, som modnede tanken også at tage sig af andres hunde: - Vi boede i parcelhus i Broager, men min datter havde en pony, der skulle have føl. Og jeg havde mine collier. Så fandt vi stedet her, hvor der er god plads til flere hunde, forklarer hun. JydskeVestkysten kommer på besøg, mens hundene er sendt "ud at lege" på græs i nøje udvalgte flokke. Ann-Britt Moisen ved, hvilke hunde, det går an at sætte sammen: - To dominerende hanner sammen dur ikke. De kommer op at slås. Og Zeno her vil dominere alle, så han må vente med at komme ud, til de andre er inde igen, forklarer hun. Den kridhvide samojedespids venter derfor i boksen, mens Ann-Britt og Leif Moisen får de andre hunde ind - en efter en. De fleste løber lige hen til netop deres boks, hvor aftensmaden venter.

Foto: Jacob Schultz Tre gange dagligt kommer hundene ud at lege. Når de skal ind, er det en ad gangen, så de ikke æder hinandens mad. Foto: Jacob Schultz

Familier, der vælger at sætte kæledyret i pension for at tage på juleferie, skal ikke have dårlig samvittighed, synes Ann-Britt Moisen: - Hunde har ikke samme tidsfornemmelse som mennesker. Og de nyder at være sammen, forklarer hun og viser en fotokalender, hun hvert år laver til sig selv med billeder af legende og glade hunde. En sjælden gang får en gæst lov at overnatte i privaten. Som f. eks Zigge, der blot var hvalp, da den kom i pension. Eller tæven Fifi, som ejeren afleverede med ordene "Tror du den er drægtig?". - Det var den i den grad, men han mente, at der stadig var længe til, fortæller Ann-Britt Moisen. Dagen før, hunden skulle hjem, kom Ann-Britt Moisen over i staldbygningen og fandt to nyfødte hvalpe. Yderligere tre kom til verden i privaten. Meldgård Hundepension har plads til 20 hunde, og alle bokse er for længst booket nytårsaften.

Foto: Jacob Schultz Ann-Britt Moisen arbejder fuld tid på hundepensionen, mens Leif Moisen er værktøjsmager på Sønderborg Værktøjsfabrik. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Dazy bor i en afdeling omgivet af andre små hunde, som hun også bliver luftet sammen med. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Hundene her bor fast på hundepensionen. De er nemlig parrets egne fire hunde. To maltesere og to collier. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Zeno er en meget dominerede han, som derfor må luftes alene. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Meldgård Hundepension af har stalden fyldt med firebenede gæster. 17 hunde holder juleferie her. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz De store hunde har det største stykke indhegnet græsområde til at lege på. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Så er der aftensmad. Den bliver serveret sent på eftermiddagen efter en times luftetur. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Alle nye hunde kommer først på et prøveophold, så parret Moisen ved, om de kan trives i en hundepension. Foto: Jacob Schultz