Finansministeren i Sønderborg: Vi politikere skal bane klimavejen

Fra talerstolen på Sønderborg Teater slog finansminister Kristian Jensen (V) fast, at regeringens klimapolitik skal handle om at belønne dem, der gør det godt for kloden og straffe dem, der står i vejen for de grønne løsninger.

- Der er absolut ingen undskyldninger for ikke at komme i gang. Danmark har haft og har stadig en vigtig rolle og har sendt mange klimarådgivere til udlandet og haft besøg her i landet for at vise, hvorfor vi har den grønne førertrøje på, sagde Kristian Jensen blandt andet og tog et opgør med mange års klimapolitik, hvor afgifter har domineret.

Klima & Bright Green Business er arrangeret af Sønderborg Lokal TV og Project Zero med støtte fra Sønderborg Kommune.Over 200 deltagere - primært erhvervsfolk - deltog i konferencen på Sønderborg Teater for at høre, hvordan man skaber grøn vækst og job i krydsfeltet klimaomstilling og globale trends. Blandt foredragsholderne var finansminister Kristian Jensen(V), koncernchef/CEO i Danfoss Kim Fausing, meteorolog Jesper Theilgaard, professor på Institut for Energiplanlægning på Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen, CEO i RealDania Jesper Nygård og brandingforsker Ole Have Jørgensen.

Meteorolog Jesper Theilgaard mener ikke, at der er noget i vejen for, at vores gode liv kan fortsætte, men det kræver, at vi alle tager ansvar og lever klimavenligt. Foto: Timo Battefeld

Politikere skal hjælpe til

- Når vi politikere snakker energipolitik, så handler det om, at vi skal sætte gode rammer og støtte den teknologi, som markedet efterspørger. Vi skal også rydde op i afgifter. Det handler ikke om at gøre det dyrt at bruge strøm, men om at gøre strømmen grøn og ren, sagde Kristian Jensen og påpegede, at der årligt er sat en kvart milliard kroner af til at støtte nye energirigtige løsninger, som kan sættes i søen.

- Vi politikere skal vise vejen, og i EU-regi skal vi have skabt nogle store energimotorveje til den grønne strøm, tilføjede Kristian Jensen og roste danskerne for at sætte klimaet højt på den politiske dagsorden.