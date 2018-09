Sønderborg: Den statslige støtte til Sønderjyllands Symfoniorkester er faldet stille og roligt siden 2012. Det satte kulturminister Mette Bock (LA) en stopper for i 2017, hvor hun bremsede besparelserne på de fire fynske og jyske landsdelsorkestrene ved at skære i støtten til det sjællandske orkester Copenhagen Phil. Støtten til Sønderjyllands Symfoniorkester landede på 40,3 millioner kroner årligt.

I det nye finanslovforslag er der endnu engang flere penge til det sønderjyske symfoniorkester. Over fire år skal orkestret have tre millioner kroner ekstra i støtte. Det glæder orkesterchef Nikolaj Andersen.

- Det er vi helt bestemt glade for. Det er absolut en kærkommen støtte for os, og det betyder meget, at vi kan opretholde det niveau, vi har nu. Vi har et rimeligt grundlag, men det bliver aldrig prangende, for samlet set over otte år har vi oplevet en reduktion fra statens side. Nu kommer der en forbedring, siger Nikolaj Andersen.

Sønderjyllands Symfoniorkester er normeret til 65 musikere, men har de senere år spillet med 55-57 musikere. Symfoniorkestret har nu 57 fastansatte musikere, og der suppleres op med assistenter, når der er behov for det.