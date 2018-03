Filmhold tog en tur i biffen

Kinorama i Sønderborg har gennemgået en stor renovering med massiv komfort og alt i udstyr til følge.

Det nød filmholdet, der i øjeblikket er ved at optage "I krig og kærlighed" i det sønderjyske, godt af forleden. Som en adspredelse midt i arbejdet, tog hele filmholdet nemlig en tur i biffen til en specialforestilling. Først blev de optagelser til den nye film, de arbejder på, vist, og derefter fulgte "Så længe jeg lever", der i dagens anledning havde fået engelske undertekster, så hele holdet kunne følge med.

- Det var en superfed oplevelse. Både lyd og billede er noget af det bedste jeg har oplevet. jeg ved at resten af holdet også havde en super god aften og de kunne rigtig godt lide filmen "Så længe jeg lever". Selvom sæderne gjorde hvad de kunne for at få os til at falde i søvn, så var filmen så god at det ikke lykkedes, siger filmens producer Ronnie Fridthjof i en pressemeddelelse.

"I krig og kærlighed" får premiere på 100-årsdagen for Første Verdenskrigs afslutning. Det vil sige 11. november 2018. /exp