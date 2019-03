Sønderborg: Mandag eftermiddag kom en tysk kitesurfer i problemer, da han kitesurfede ud for Sønderborg Lystbådehavn. Manden fik noget tov rundt om sit ene ben og kunne ikke svømme i land. Hans kammerat ringede efter hjælp klokken 14.30.

- Vi fik ham ind med en båd, og han er blevet kørt til skadestuen for at blive tilset. Han er okay, men havde fået lidt skrammer omkring benet på grund af tovet, siger Bo Olesen, der er indsatsleder ved Sønderborg Brand & Redning.

Også en ambulance og politi blev kaldt til stranden ved Idrætshøjskolen.