Festivalhjerter under solen

Han havde taget sit band og nye og gamle numre med, og lidt Malurt havde Michael Falch også med. Han blev grebet af den kærlige festivalstemning, blev trukket ud på langbordene og gav en dans på et bord til publikums store begejstring. Sangen 'Vil du break my heart' satte gang i den helt store fællessang, hvor publikum sang omkvædet 'Vil du, vil du break my heart wo oh åååh' i flere minutter.

- Hvor er det godt at se jer i solen. Ærligt talt, så troede jeg ikke, at der ville være så mange mennesker her så tidligt på eftermiddagen. Hvor er det fantastisk, sagde Michael Falch til publikum.

Nordborg: Det tager kun få minutter. Så er festivalstemningen der. Klokken 14.00 fredag åbnede Nord-Als Musikfestival for porten til de 6000 publikummer, som havde sikret sig billet til festival dag et. Med sol fra en skyfri himmel blev bænkene ved Gårdscenen hurtigt besat, og bordene fik selskab af kolde fadøl. Og med Michael Falch på scenen var festivalbarometret skudt i top allerede fra begyndelsen.

Hvor er det godt at se jer i solen. Ærligt talt, så troede jeg ikke, at der ville være så mange mennesker her så tidligt på eftermiddagen. Hvor er det fantastisk.

- Det er så hyggeligt. Det er fast, at vi kommer her hvert år. Min datter har været med 30 gange. Hvad kan man mere ønske sig. Godt vejr, god musik, dejlige mennesker og kolde øl, smilede Ejner Jørgensen.

Frivillig hygge

Foran Parkscenen samlede Bikstok publikum i alle aldre. Blæs Bukki, Pharfar og Eaggermann fik publikum til at gynge i takt til rytmerne. 8-årige Benjamin kendte ikke Bikstok, inden Nord-Als Musikfestival. Men nu stod han foran scenen og kastede håndtegn op mod de tre frontmænd.

- Jeg synes, de er gode. Det er god musik, smilede han.

Han var på festival med sin mor, far og søstrene Nanna og Klara på fem og et år. Mor Karina og far Kim har været frivillige for Midtals Friskole på campingpladsen i fem år og har taget børnene med hvert år.

- Børnene har været med alle årene, så de er vant til det. Den lille var to måneder, da vi var med sidste år. Det er en rigtig hyggelig festival for folk i alle aldre. Vi er trygge ved at lade børnene gå rundt her. Folk bliver ikke så fulde og tager hensyn, sagde Karina Frederiksen.

Imens satte Bikstok festen i gang på scenen med 'Fabrik' og 'Danmarks koner'. På Gårdscenen lukkede Anya lækre R&B-rytmer ud over publikum, som kvitterede med jubel.

- Tusind tak, hvor er I dejlige, sagde hun ud over publikum i aftensolen.

For det er det, Nord-Als Musikfestival kan. Den har et festivalhjerte, som ikke breaker dit heart.