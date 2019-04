Festival med verdens største vindmølle, cykelstrøm og tordenbyger

2400 skoleelever fra hele Sønderborg Kommune var fredag inde i Sønderborg Midtby for at lære om FN's 17 verdensmål. En del af formiddagen druknede i regnskyl og tordenbyger.

Sønderborg: Et vrimmel af store og små skolelever fylder Sønderborg fra Rønhaveplads til Apotekerhaven. 2400 elever skal lære om FN's verdensmål på Verdensmålfestivalen. De kan høre Sønderborg Forsyning fortælle om verdensmål nummer 6, rent vand og sanitet, de kan høre om solenergi på standen om verdensmål nummer 13, klimaindsats. I to tomme butikker har Lego fyldt en masse borde med Lego. En flok drenge fra 7. B på Augustenborg Skole har bygget en masse små, lyserøde legoklodser sammen. Det er så højt og tyndt, at det hele tiden truer med at brase sammen. - Vi bygger verdens største vindmølle, fordi der er meget mere vind højere oppe, siger Nikolai Kristensen. Drengene synes, Verdensmålfestivalen er sjov og god. - Vi har lært, at cykler kan skabe energi, siger Frederik Rossen. De mange legoklodser skal bruges til at bygge alternative løsninger på huse og energiløsninger. - Vi vil gerne spørge børnene, hvordan de ser en grønnere fremtid. Her er der ikke nogen regler. De har fri leg til det. Hvordan kan vi lave grøn energi? Hvordan skal vores huse se ud, siger Jette Samsøe, der er masterdata specialist hos Lego i Billund.

Program lørdag Rønhaveplads:



10.00 Festivalen åbner med frugt, saft og 180.000 Legoklodser på og omkring Rønhaveplads.



Apotekerhaven ved Kastanie Alle:



10.00 Verdensmålsbrunch v. Fødevarebanken og musik på scenen. 11.00 Oplæg v. blogger Cana Buttenschøn: Sundhed og bæredygtighed i hverdagens trummerum. 12.00 Åbningstale v. borgmester Erik Lauritzen. 12.10 Debat - Hvem har ansvaret for vores bæredygtige fremtid ved bl.a. Ellen Trane Nørby, sundhedsminister, Benny Engelbrecht, formand for arbejdsgruppen for Verdensmålene, Christiansborg.



13.30 Mød Alexander Husum, YouTuber. 14.30 Afrunding - Sønderborgs vej til en mere bæredygtig fremtid v. Lotte Hansen, iLoveGlobalGoals, og Kasper Wilkens, Ungdomsrådet Sønderborg.

Foto: Timo Battefeld Hos Røde Kors kunne eleverne opleve en flygtningelejr gennem VR-briller. Foto: Timo Battefeld

En bedre jord Blandt de mange færdigbyggede huse er der blandt andet huse med ventilatorer, der kører på vind i stedet for strøm, haver fyldt med dyr og huse bygget af genbrugsmaterialer. Udenfor afbryder et kraftigt regnskyl og torden festivalen en halv times tid. Børn søger indenfor, mens regnen vælter ned fra himlen. 3. A fra Dybbøl-Skolen er kreative med legoet, mens himlen åbner sig. - Det har været sjovt, og vi har lært om, hvordan man gør verden til et bedre sted. Vi har bygget et hus af genbrugsmursten og en have, hvor kun cykler er tilladt og en masse planter. Hvis vi ikke gør noget, kan det være, at vi ødelægger jorden, siger Anna Alberte Sundstrøm. Mens regnen stopper udenfor, begynder børnene igen at sprede sig ud over byen. I Apotekerhaven kan man prøve at være i en flygtningelejr med VR-briller og spille Twister med verdensmålene hos Naturskolerne.

Foto: Timo Battefeld Naturskolerne stod blandt andet for Twister med verdensmål. Læring gennem leg er kodeordet. Foto: Timo Battefeld

Mål for 193 lande FN's verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i 2015. Målene trådte i kraft for to år siden, og de skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og jorden. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Målene fokuserer også på at fremme fred og sikkerhed samt klimaindsatsen. En flok elbiler tiltrækker mange af drengenes opmærksomhed på Rønhaveplads, hvor der også er fokus på verdensmål nummer 2, stop sult, og verdensmål nummer 3, sundhed og trivsel. På en cykel kan eleverne piske afsted med deres ben og på den måde skabe energi til en række pærer. Mads Bech Vilhelmsen fra 6. A på Ulkebøl Skole er blevet forpustet af cykelturen. - Det er fedt at lære, at man kan bruge de her ting til at skabe energi. Men det er ikke så godt de deler dem her ud, det er jo plastik og pap. Det er ikke godt, hvis vi skal beskytte miljøet, siger Mads Bech Vilhelmsen og vifter med en håndholdt mølle med plastikvinger.

Foto: Timo Battefeld Et voldsomt uvejr midt på formiddagen satte en stopper for festivalen for en stund. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Mads Bech Vilhelmsen fra 6. A på Ulkebøl Skole laver energi ved at cykle. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld 2400 skoleelever brugte skoledagen i Sønderborg By på at lære om FN's verdensmål. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Drengene fra 7. B på Augustenborg Skole laver verdens største vindmølle. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Anna Alberte Nordstrøm (i legoet) har bygget et hus af genbrugsmursten sammen med klassekammaraten Clara. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld 5. og 6. klasser har lavet lamper af affald og lært om innovationsprocesser. Vidensby Sønderborg udstillede de kreative lamper. Foto: Timo Battefeld

