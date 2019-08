Festival i Sønderborg: Så åbner Mejeriet

Sønderborg: Ungdomskulturhuset er nu åbnet. Åbningsfestivalen startede i Mejeriets koncertsal med taler og sang fra Idrætshøjskolen Sønderborgs nye klasse. Borgmester, Erik Lauritzen, glæder sig over det nye kulturhus.

- Vi er jo igang med en satsning. Vi ønsker, at lokke unge mennesker til kommunen, og beholde dem, der allerede bor her. Det her sted er vigtigt i den fremtidsikring, vi laver her i byen. Det er også vigtigt at vise de unge mennesker, at vi rigtig gerne vil dem, siger Borgmesteren.

Erik Lauritzen understreger også, at det er fedt at have et sted, hvor de unge mennesker kan mødes på tværs af uddannelser.

- Alsion har jo egne fritidsmuligheder, og gymnasierne har deres fredagsbarer. Nu har vi endelig lavet et sted, hvor de unge kan mødes på tværs af uddannelser og job. Og rammerne hernede er jo ordentlige og super fine, sige Borgmesteren.

Ungdomskordinator, Lykke Stine Farre, kan nikke genkendende til behovet for et mødested på tværs af uddannelser

- Vi havde en ungdomscafe på Løngangen, men der var slet ikke plads nok overhovedet. Det var nok til nogle af aktiviteterne. Men caféen var for lille, og akustikken var for dårlig. Så der kunne ikke sidde nogen og lave lektier, mens andre spillede kort. Og der har været ønske om lokaler til at danse, spille kort, spille musik, og meget mere. Det er der plads til nu. Der skal også være plads til, at man komme herned og bare være. Der behøver ikke være et særligt formål, fortæller Lykke Farre.