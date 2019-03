Festival Syd har spillet for sidste gang

Kassen er tom, og foreningen bag festivalen for udviklingshæmmede har nedlagt sig selv. Men der kommer et mindre alternativ, lover Sønderborg Kommune.

- Dertil kommer, at Sønderborg har fået et stort udbud af musikarrangementer. Nogle af vores gæster tager i stedet til koncert i Mølleparken, noterer hun.

Festivalen, som omkring årtusindskiftet kunne samle over 1000 deltagere fra en stor del af Jylland og Fyn, havde sidste år kun omkring 300 betalende deltagere på trods af, at entertaineren Jakob Haugaard var hyret til konferencier.

Festival Syd har givet underskud de seneste fire år til trods for forskellige udviklingstiltag. I 2015 drejede det sig om 26.995 kr., i 2016 om 59.870 kr., året efter 40.088 kr. og i 2018 kun 28.528 kr. Det mindre underskud sidste år skyldes, at et stort band udeblev, og udgifterne derved blev reduceret med 32.000 kr.Foreningens kassebeholdning har hidtil dækket underskuddene. Men kassebeholdningen er nu i nul.

Sidste år kunne Festival Syd fejre 30 års jubilæum med Jacob Haugaard som konferencier for et brag af en fest. Det kunne bare ikke ses i regnsskabet, og derfor lukker festivalen. Arkivfoto: Timo Battefeld

Skal finde nyt navn

Både Dorte Snitgaard Petersen og Steen Borris Hansen, der begge er områdeledere inden for det kommunale handicapområde, lover at der kommer et alternativt. De vil fortsætte arbejdet med at arrangere festival, nu under kommunalt regi:

-Den skal finde sted på samme grund og også i august, men det bliver snarere tale en stor havefest med lokale bands, forklarer Steen Borris Hansen.

Birthe Kjær og bands som Kandis, som gentagende gange har optrådt på Festival Syd, skal publikum således ikke forvente at høre.

-Og af den grund skal vi finde på et nyt navn. Det vil ikke være fair stadig at kalde det Festival Syd, når det bliver mindre end hidtil, finder Steen Borris Hansen.

Byrådets social- og seniorudvalg har godkendt, at Sønderborg Kommune overtager arbejdet med at arrangere musikevents for udviklingshæmmede. Ansatte for boenhederne Bosager og Flintholm kommer til at stå for planlægningen med støtte fra andre bosteder og beskyttede værksteder.

Andre traditioner som høstfester, sommerfester og Melodi Grand Prix for handicappede fortsætter som hidtil.