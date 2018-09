Fest for 20 års arbejde på Jollmands Gård

Kim Madsen, formand for gårdens fond, skåler sammen med de fremmødte for 20 års arbejde. Foto: Timo Battefeld

Fredag fejrede landsbyen Holm, at 20 års arbejde med Jollmands Gård er slut.

Holm: Bindingsværket står flot i rødt og hvidt. Stråtaget står højt mod himlen. Overalt indenfor er der små detaljer, som fortæller om livet på en gård for lang tid siden. Flaget er hejst, for i dag fejres det, at 20 års arbejde med at forvandle Jollmands Gård fra ruin til perle er afsluttet. Et utal af frivillige timer og 13-14 millioner kroner er lagt i gårdens forvandling. Kim Madsen fra Holm, der er formand for gårdens fond, har været med i arbejdet fra begyndelsen. - Man kan ikke sige andet, end det er skønt at stå her i dag. Vi har taget projektet i småbidder. Bid for bid. Hvis vi for 20 år siden havde sat os det mål, vi ville nå i dag. Så var man gået ned på det, siger Kim Madsen, mens han står på gårdspladsen belagt med brosten. Det var RealDania-midler, der satte det første renoveringsprojekt af stuehuset i gang. Siden er alle bygninger blevet renoveret, der er blevet ryddet op overalt, og senest er bagehuset blevet genopført. Alt sammen med frivillige kræfter og støtte fra Realdania, Kulturarvsstyrelsen og lokale virksomheder som Fabrikant Mads Clausens Fond, Linak og Brdr. Ewers. Gårdens støtteforening har rundet 100 medlemmer, og 15 frivillige bruger mange kræfter på gården. Dertil kommer frivillige, som hjælper til, når de kan. - De frivillige kræfter kan ikke gøre op i penge. Vi har masser af kultur udenfor København. Det er vigtigt, at vore børn kan se, hvad man kommer fra. Kultur er ikke kun at rive væk med bulldozere, siger Kim Madsen.

Jollmands Gård Den 90-årige Peter Jollmand testamenterede i 1997 gården til en fond, og ved hans død i 1999 arvede fonden hans formue, der indgik i og udgør fondskapitalen på 1,4 mio. Fondens formål er at restaurere og sikre gården, som et særkende for eftertiden. Jollmands Gård er den ældste gård i Holm. Gården og slægten kan føres tilbage til 1700-tallet. Gården gik i arv fra far til søn i ti generationer.

Foto: Timo Battefeld Der blæses til samling i den nye værkstedsbygning. Peter Mads Clausen, formand for Fabrikant Mads Clausens Fond, var mødt op som repræsentant for fonden, der har støttet projektet. Foto: Timo Battefeld

Stort for Holm Nu vil de frivillige lægge flere kræfter i jule- og påskemarkederne på gården. Desuden arbejdes der på skoleundervisning i det nye bagehus. En af de frivillige er Hans Jessen, som er indfødt holmboer og tidligere landmand i landsbyen. Han har været med siden 1999. - Det er stort for Holm, at gården nu står færdig. Jeg har været med hele vejen op, og det har været interessant og selskabeligt. Med min tilknytning til landbruget har det også været spændende at følge med, siger Hans Jessen.

Foto: Timo Battefeld Frivillige har brugt to år på at restaurere gårdens traktor fra 1922. En Fordson Major. Foto: Timo Battefeld

Et knokkel i gården I værkstedsbygningen bliver projektet fejret med ultralokale fødevarer fra Holm Pølser og Holm Vin - og brød bagt i gårdens egen stenovn. Borgmester Erik Lauritzen (S) roste de frivillige for at genskabe historien. - Man genskaber noget af vores rødder. Jeg bliver så varm indvendig, når jeg går rundt i de her bygninger. Man kommer til at tænke på, hvordan det her landsmandserhverv var. Tænk, dog det knokkel, det har været for de folk, siger Erik Lauritzen, der også mener, at projektet giver noget til Als som turistdestination. - Nu står vi med endnu et element i det, der kan udvikle turismen på den her ø. Det er en af de attraktioner, som gør, at man kan få en uge til at gå på Als, siger borgmesteren. Lokale og turister har mulighed for at se Jollmands Gård, når der lørdag den 15. september klokken 10.00-16.00 er åbent hus. Gården ligger på Møllegade 15, Holm.

Foto: Timo Battefeld Det genopførte bagehus er sidste etape af det 20 år lange projekt. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Tvillingerne Hans og Thomas Jensen viser deres fætter, Bent Jensen fra Linak, deres næste projekt. Restaureringen af gårdens motor, der har trukket et tærskeværk. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld 20 år har det taget at få gården ført tilbage til den oprindelige stil. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Christen og Grethe Hansen Schmidt fra Holm Vineri synger med og leverer vinen. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Jollmands Gård fejrede 20 års frivilligt arbejde på den historiske gård i Holm. Foto: Timo Battefeld

