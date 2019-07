- Jeg er mega stolt over det, de mennesker har skabt. En visionsgruppe kom med ideer til, hvad der skulle til for at udvikle Nordals og har overgivet det til de højere magter, og det har virkelig ført noget med sig, siger Jan Callesen med en hensigtserklæring om, nu skal resten af Nordals med på udviklingen, så hele øen bliver en attraktion for de 200.000 besøgende, resortet årligt forventes at trække til Nordals.

En velment håndsrækning

Linaks stifter Bent Jensen sagde netop under offentliggørelsen af investeringen i resortet, at det fra hans side er ment som en håndsrækning til det, han kommer af.

- Jeg vil gerne være med til at gøre noget for Nordals. Jeg er født i Nordborg, og man kan se, det er gået skidt for byen de senere år. Det må hjælpe, at der nu bliver arbejde til 300 mennesker, og resortet trækker sikkert også turister til Nordborg, sagde Bent Jensen.

- Der er lavet en udviklingsplan, der også skal komme Nordborg og Nordals til gode. Vi har jo mange ting at byde på og skal blive bedre til at gøre opmærksom på ting som traktormuseum, Hjortspring-båden, flintesamling og SAAB museum under et hele, så turisterne ved, der er noget at komme efter. Det er en fantastisk cadeau, at der bliver investereret så mange penge i området, siger Jan Callesen med en opfordring til også at leve op til det løft, Als får.

- Det nytter selvfølglig ikke, at bevoksningen gror én over hovedet, så man intet kan se, som det er tilfældet omkring Nordborg Sø i øjeblikket, eller at der ikke bliver gjort elementære ting, som bidrager til, omgivelserne tager sig ordentlige ud. Førstehåndsindtrykket af afgørende, siger Jan Callesen.

Han forestiller sig en søpark med bro og kajakker og en udvikling af hele byen med cafeer og restauranter og nye butikker i lækre, indbydende omgivelser. Selv er han farvehandler, men der må gerne komme butikker med mere sæsonpræg og turismeappel, hvis det står til Jan Callesen.

- Vi skal tænke fem år frem og mere til i bestræbelserne på at trække folk til Nordals. Vi har ikke noget turistkontor, men to grønne mænd, der går rundt og spørger turisterne, om de har et problem af en eller anden art. Vi har meget at lære. Nu kommer Tour de France snart. Det er en verdensbegivenhed, og storinvestorer har vist, de tror på Nordals. Der er meget at bygge videre på, og det er vi forpligtede til at gøre, siger Jan Callesen.

- Det er en investering i Nordals. Det er måske ikke en af de bedste, men det skal bidrage til, der bliver lagt flere penge på Nordals, var Bent Jensens begrundelse for at skyde en stor sum i udviklingen af sin fødeø.