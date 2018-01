Ferieresort bliver som gæsterne ønsker det

Hvordan Nordals Ferieresort præcis kommer til at se ud, er langt fra afgjort. Men sikkert er, at det placeres mellem Univers og kysten. Arkivmodel.

Hvad kan lokke folk til at holde ferie på Nordals? Det er Udviklingsselskabet Nordals Ferieresort i gang med at undersøge samtidig med, at man leder efter investorer. Forventningen er, at stedet kan åbne i 2023.

Nordborg: I løbet af foråret regner Nordals Ferieresort med at have et præcist billede af, hvad der kan lokke danske og tyske turister til at holde ferie på Nordals. Udviklingsselskabet er i gang med en markedsanalyse. For det er efterhånden 10 år siden, at der i Danmark og Nordtyskland åbnede nye feriecentre, og modellen med vandland og ferieboliger har ikke længere nyhedens interesse. - Turismen udvikler sig i retning af, at flere efterspørger aktiviteter som f. eks kajakture, vinterbadning og yoga. Er det, hvad vores kommende gæster også vil? Det undersøger vi netop nu. For vi vil bygge et ferieresort efter gæsternes ønske, ikke investorerne, forklarer Niels Feerup, der er ansat som administrerende direktør i udviklingsselskabet. Foreløbig er han også den eneste ansatte.

Vi bygger et resort, der skal holde i mange år. Det skal være interessant for gæsterne at komme også i fremtiden. Niels Feerup, administrerende direktør for Nordals Ferieresort

Jagt på investorer Ideen om Nordals Ferieresort blev skabt, da Folketinget i 2015 åbnede mulighed for, at man på 10 forskellige lokaliteter i Danmark ville dispensere for reglerne for byggeri af ferieboliger i kystnære zoner. Sønderborg Kommune søgte og fik forhåndsgodkendelse af et stort ferieresort ved Universe i Havnbjerg. Siden har Bitten og Mads Clausen Fonden, Linak og Sønderborg skudt 24. mio. kroner i projektet. Men pengene rækker kun til den indledende fase. Ferieresortet vil løbe op i omkring 1,3 milliarder kroner. Niels Feerup er i dialog med forskellige investorer. Hvordan det går, ønsker han ikke at uddybe. - Ting tager tid. Sådan er det bare, lyder den korte melding. På udviklingsselskabets kontor på Alsion hænger en plakat, der viser placering af feriehuse, hoteller, restauranter, luksuscamping og luksustelte. Sågar et stutteri er med i planerne. Projektet dækker et 190 hektar stort område. Men plakaten skal ikke tages for pålydende. - Husk, det er arkitekternes tegning af, hvordan det kan se ud. Det er ikke sikkert, at resortet får sammen udformning og indhold. Et stutteri ser jeg f. eks ikke for mig, forklarer Niels Feerup.