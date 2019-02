Fem vindere skal kåres ved fritidsfest i Humlehøjhallerne

Foreningsmedlemmer, borgere med et forhold til foreningerne og foreningerne selv har nomineret en række personer og tiltag, som de mente trængte til et særligt klap på skulderen. Det er sker i kategorierne Årets talent, Årets forening, Årets ildsjæl, Årets nye initiativ samt årets træner/leder. Det lokale erhvervsliv bakker op om dette skulderklap. Dermed lægger Linak, NyIT, Danfoss, SIB samt Broager Sparekasse navn og 5000 kroner til hver deres pris

Og de nominerede er:

Årets talent (Linak Talent Prisen 2018): Marianne Nielsen fra Midtals Rideklub. Christine C. Schmidt fra Sønderborg Tennisklub. Julie Friis fra Als Gokart Klub.

Årets forening (NyIT Prisen 2018): Gråsten Badmintonklub. Sønderborg Krolfklub. Sønderborg Floorball Club.

Årets ildsjæl (Danfoss Prisen 2018): Hans Jørgen Fredsgaard Rasmussen fra Nordborg Roklub. Henrik Brandt Pankoke fra Coding Pirates Sønderborg. Bent Rasmussen fra Gråsten Sejlklub.

Årets nye initiativ (SIB Prisen 2018): Vidar-Ulkebøl Håndbold for samarbejde med West London Eagles Handball Club. Sønderborg Floorball Club for opstart af hold for mænd 50+. Hørup Ungdoms- og Idrætsforening for opstart af motionsboksning for voksne mænd og kvinder.

Årets træner/leder (Broager Sparekasse Prisen 2018): Thomas Kjær Gravenslund fra Als-Esport. René Møller fra Hørup Ungdoms- og Idrætsforening. Christian Den Hertog fra Nord-Als Svømmeklub.