Sønderborg: Disco tango á la carte spiller Sønderborg Garden med slagtøj og saxofoner, mens metervis af mennesker står i kø på den røde løber for at klemme sig indenfor til festlighederne. 559 deltagere er tilmeldt aftenens Fritidsfest, hvor Sønderborg Kommune hædrer de virksomme sports- og foreningsfolk. 62 foreninger er repræsenteret blandt langbordene. Gæsterne får mad og drikke, serveret og skænket op af frivillige kræfter fra KFUM og Det Danske Spejderkorps.

Fritidsfesten blev sparket i gang af DGI Sønderjyllands junior- og ynglingehold. De leverede et brag af en gymnastikopvisning på både scene og balkon for et halvt tusind tilskuere.

Sønderborg Kommune hædrer 144 idrætsudøvere, som med rette kan kalde sig for mestre i 2018. Hertil uddeler de også fem priser blandt de foreninger og personer, som har ydet en ekstraordinær indsats i det forgangne år. I år hylder kommunen: Årets ildsjæl, træner, forening, initiativ og talent.