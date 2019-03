Fem på stribe: Danmarks bedste grise er fra Broagerland

Ægteparret Maria og Claus Petersen kan igen glæde sig over, at de producerer landets bedste Landrace-grise på gården ved Skelde.

Broagerland: For femte år i træk er familien Petersen blevet udnævnt som bedste avler af Landrace-grise i hele Danmark.

- Det er vi sindssygt stolte over. Det er fedt at få bekræftet, at vi er gode til det, vi dagligt går og laver, siger Claus Petersen, som sammen hustruen Maria driver Maaling Avl & Opformering på Skeldemark.

Gården har aner tilbage til 1778 og har været i familien i ni generationer. Det var dog først, da ægteparret tog over efter hendes forældre for godt ti år siden, at gården begyndte for alvor at satse på svineavl og blev en del af det nationale svineavlersystem, som kun en lille eksklusiv skare på 23 gårde er en del af.

Det er Dansk Svineavl, der er en forening for de danske DanBred-svineavlere, der kårer årets bedste avler på baggrund af årets resultater. Grisene er blevet vurderet på blandt andet frugtbarhed, foderforbrug, moregenskaber og levetid.

- Der er masser af prestige i at vinde, og så kan vi selvfølgelig bruge det i salgsøjemed. Vi mener selv, vi er verdens bedste, for dansk svineproduktion er verdens bedste, siger Claus Petersen, der er næstformand i Dansk Svineavl.