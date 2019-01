Fem kvarters fornøjelse i teatret

Sønderborg: De mange fremmødte i Sønderborg Teater fredag aften fik en usædvanlig fornøjelig, tankevækkende og velspillet forestilling, da lyset blev tændt for "Livet - hvor svært kan det være".

Publikum oplevede noget af en teaterperle - takket være Vase & Fuglsangs skønne letfordøjelige komiske tekster. Livets tildragelser blev løftet op med en professionalisme og et samarbejde, som det rutinerede par fra Cirkusrevyen, Henrik Lykkegaard og Niels Ellegaard, mestrer til fuldkommenhed.

Vi fulgte dem, fra urner med to venners aske til den første lakridspibe og starten på et kammeratskab. Altså et livsforløb fortalt baglæns. Så er det triste ligesom overstået, og herfra kan det kun gå fremad. Nej. Baglæns.

Nemlig fra døden tilbage i ti livskapitler, hvor helbredet bliver bedre og bedre, drømmene større og større og løftet om tidligt venskab mellem to drenge blev sværget - med blod.

Allerede i plejehjemsscenen blev demensen "udstillet" med den humor, jeg tror, at pårørende er nødt til at bruge for at klare sig bare nogenlunde gennem et sådant sygdomsforløb. Og herefter fulgte seniliteten med åbent tishul og de livsforløb, som vi alle kender. Selv har oplevet. Har forholdt os til. Baglæns til modenheden, ældregymnastik, midtvejskriser, skilsmisser og "fornøjelige" bodelinger. Og herfra videre til karrieren, familielivet, den store kærlighed, ungdomsdrømme og det første møde mellem to drenge fra to forskellige sociale lag.

Ved at spille et livsforløb bagfra bliver det forudsigeligt, hvilke sekvenser, vi skal igennem. Man kan nogle steder i forløbet næsten gætte sig til, hvad der skal ske. Men i modsætning til livets spilleregler, har teatret frit spil. Og publikum bliver overrasket og morer sig ekstra, når replikkerne udvikler sig f.eks. ved et fiske-fodbad og den gode ven ikke vil risikere at miste begge ben, eller når svensk fitness udleves uden et ord.

Fra forestillingens start kendte vi udfaldet - og vi efterlades med erkendelsen af, hvordan venskab kan være en mærkelig ting præget af tilfældigheder. Fem kvarter om netop venskab og en humoristisk tilgang til livets udfordringer var virkelig en fornøjelse og et optimalt afslappende afbræk mellem to velspillede håndboldkampe i TV og et Danmark i VM-finalen i Boxen i Herning.