Fastfood på en ellers lidt langsom dag

Sønderborg: Det er - helt uvidenskabeligt - men også ret sikkert - den dag på året, hvor flest danskere har tømmermænd. 1. januar kalder på cola og fastfood. Derfor er der altid travlt på både McDonalds og Burger King. Sådan var det da også allerede fra formiddagen denne 1. januar 2019. Men på Carls Jr. ved Bilka måtte folk med hang til burgere i stedet for en brunch køre forgæves. Her var lukket.

Men ude foran McDonalds på Nørrekobbel kom der en taxa, og den skulle fyldes med burgere. Flere medarbejdere bar den ene pose efter den anden ud til bilen.

- Det er 250 burgere til Idrætshøjskolen i Sønderborg, fortæller Christina Larsen. Hun er elev, men også frisk her dagen derpå. 87 elever festede på IHS, og Christina var med i festudvalget.

- Der er cirka tre cheeseburgere til hver. Så jeg var herinde i går (31.12, red.) for at fortælle, at jeg kom 1. januar klokken 11 for at hente de 250 cheeseburgere. Men da jeg kom her til formiddag havde de glemt de. Så jeg har lige ventet en times tid, fortæller hun, før taxaen forsvinder i en duft af smeltet ost, blødt hvidt brød badet i smørstøv, løg og stegt hakket ko.