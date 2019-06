Farvel til gaden: Hjemløs bliver skraldemand

I mere end ti år har Lennarth Tarnow boet på gaden. Nu har han fået arbejde hos Meldgaard og et sted at bo.

Parret gav ham 50 kroner, men blev også interesseret og begyndte at stille spørgsmål. Det førte til, at Lennarth fik tilbudt at komme til samtale hos Meldgaard, lidt frokost i kantinen og et job i afdelingen ved Sønderborg.

Søndag aften mødte Margit og Peder Meldgaard, stifter af koncernen Meldgaard, ham under en gåtur på Sønderstrand i Aabenraa. Her havde Lennarth boet nogle dage i sit lille telt uden penge og mad.

I sidste uge så han, at et transportfirma i Padborg søgte en chauffør. Med tog kom Lennarth til grænsen, men fik ikke jobbet. Han tog derfor sin cykel og drog mod Aabenraa, hvor han altså mødte Meldgaard-ægteparret.

- Jeg blev voksen i en tidlig alder, men som voksen gik det den anden vej. Jeg har levet på en løgn. Levet et liv i kaos, men nu håber jeg at finde mig selv.

Lennarths drøm er at få et lille hus samt få EU-kvalifikationsbeviset til lastbil. Foto: Timo Battefeld

Stor tro på fremtiden

Nu har han været en lille uge hos Meldgaard, samt blevet indlogeret på den nærliggende Madeskov Camping, hvor han kan få kredit og husly ind til den første løn.

- Lennarth kan være ligeså god som alle andre. Når viljen er der, er det lige meget, hvilken baggrund man har. Vi vil gerne hjælpe folk i gang med at leve et værdigt liv, siger Line Meldgaard, datter, direktør og ejer i Meldgaard, der også har hjulpet med noget tøj.

Lennarths drøm er at få et lille hus samt få EU-kvalifikationsbeviset, så han på sigt kan komme ud og køre lastbil igen - og gerne for Meldgaard.

- Jeg regner med at være her i 10 år. Det er så dejligt, de giver mig en chance. Det giver mig muligheden for at gøre det, der skal gøres, siger Lennarth, der aldrig har været kriminel, men i 20 år har døjet med et alkohol- og hashmisbrug, men det er slut nu.

- Om jeg kan holde fysisk og mentalt må tiden vise, men lige meget hvad, så tror jeg kun, der kommer noget positivt ud af det her, siger den nu tidligere hjemløse.