Farmercamp fylder op på ferielukket landbrugsskole

- Så hvorfor ikke afprøve det omkring landbrugslære, tænkte Malthe Ebbesen, hvis far er forstander på skolen. Han tog kontakt til Hanne og sammen fandt de andre, der kunne hjælpe til med de to dages camp, hvor skoleelever mellem 10 og 15 år kan boltre sig i landbrugets mange gøremål.

Gråsten: Det hele begyndte for to år siden, da Hanne Jensen og Malthe Ebbesen fik ideen til en Farmercamp. Ideen er født ud af det, som de to kender hinanden fra - nemlig gymnastik og de lejre sporten ofte benytter sig af om sommeren.

Om 30 dage er de her kyllinger lige så store som dem her over. De skal så slagtes i morgen ved at de lige får et gok i hovedet til de besvimer, og så hugger vi hovedet af. De spræller lidt, men så kommer de i varmt vand, så vi kan få fjerene trukket af.

For ud over at svare på mange spørgsmål skal der blandes foder, muges ud, håndteres kalve med selvlavet grime på og slagtes dyr.

- Mange skal også have noget at vide om landbruget og tørken. De har jo hørt lidt ved køkkenbordet derhjemme og derfor flere spørgsmål med, siger Hanne Jensen. Blandt hjælperne er også nogle af skolens lærere, som får de pædagogiske undervisningsevner sat ekstra på prøve med de unge elever forud de voksne landbrugsstuderende indtog 1. september.

For 950 kroner til kost og logi får de unge både et godt fællesskab og faglig indsigt.

Slagtning af kyllinger og lam

For på den sidste dag kommer forældrene og skal have lidt smagsprøver på forskellige landbrugsvarer. Derfor slagtes der både et lam og kyllinger. Inde ved de nyudklækkede kyllinger sidder Mathias Jensen og Simon Zachariassen fra Sydals. De er rigtig gode venner, og Mathias er ret afslappet med det der slagtning.

- Om 30 dage er de her kyllinger lige så store som dem her over. De skal så slagtes i morgen ved at de lige får et gok i hovedet til de besvimer, og så hugger vi hovedet af. De spræller lidt, men så kommer de i varmt vand, så vi kan få fjerene trukket af, forklarer han stille og roligt.

Og sådan ender både kyllingernes liv og nok en Farmercamp onsdag eftermiddag. Men der kommer en ny til næste år lover både Malthe Ebbesen og Hanne Jensen.

I dagene 29. og 31. juli 2019. Du kan holde øje med begivenheden på landbrugsskolens hjemmeside - www.gl.dk eller skolens facebookside.