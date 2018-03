Far til forbrændt barn: Det er for hårde straffe

Mogens Dankert er far til den dreng på ni år, der blev værst forbrændt under skateshow på Sønderborg Havn i maj 2017. Han mener, at Syd- & Sønderjyllands Politi lægger op til alt for hårde sanktioner mod den unge skater og skateklubben.

Flere hundrede tilskuere var på plads tidligt om aftenen lørdag 20. maj 2017, da et af de mest spektakulære shows ved den store street-event "Sønderborg Breakdown" skulle kulminere med "Ring of fire". Johnny Cash sang for høj styrke netop sangen "Ring of fire", da alt i et splitsekund gik galt. Da en ung skater ville genantænde den store ring med den stærkt brandbare væske ethanol, gik det helt galt. Ethanol og ild sprøjtede ud over publikum, og seks børn i alderen 9 til 13 år og en enkelt voksen kom alvorligt til skade. Mindst 25 personer måtte umiddelbart efter ulykken have psykologisk krisehjælp.

Værst gik det ud over den niårige dreng, Christian Dankert fra Sønderborg. Han var efter ulykken indlagt i lang tid på Rigshospitalet i København med svære forbrændinger på overkroppen og arme. Faderen Mogens Dankert har tidligere til JydskeVestkysten fortalt, at det går fremad for sønnen, men at han altid vil have mén efter ulykken. Flere operationer venter den lille dreng.

Mogens Dankert modtager beskeden om, at der er rejst tiltale mod både den unge skater og skateklubben med blandede følelser. Han mener især, at der er skudt strafmæssigt langt over målet.

- Hvis man gerne vil ødelægge en ung mand og en velfungerende skateklub, så er det sådan her, man skal gøre det. Det er i overkanten - det er jo ikke noget, han har gjort med vilje, siger faderen.