Far får fem år for ruskevold mod sin søn: Lettelsens suk i retten

Sønderborg: Der blev draget et lettelsens suk fra familiens side, da Vestre Landsret ved et nævningeting i Vestre Landsret i Sønderborg torsdag stadfæstede en byretsdom på fem års fængsel til en 27-årig mand fra Als.

Manden blev i byretten i oktober dømt for ruskevold mod sin dengang to og en halv måned gamle søn i dagene den i begyndelsen af april 2017 i et hus på Als, hvor han boede sammen med en nu 24-årig kvinde og to tvillingedrenge. manden og kvinden var på det tidspunkt kærester. Det er de ikke mere.

Lettelsen for den 27-årige mand og hans familie skyldes, at anklager Daniel Dokkedahl slog fast, at der var tale om to episoder, og at volden var begået efter de skærpende bestemmelser i straffeloven. Derfor procederede han for en forhøjelse til otte års fængsel, mens forsvarer Morten Wosylus Kamp kæmpede for sin klient og procederede for en formildelse og nedsættelse til fire års fængsel.

Retsformanden, landsdommer Kirsten Thorup, sagde i sin kendelse, at landsretten stadfæstede byrettens dom på fem års fængsel. Der var 14 stemmer for fem års fængsel og fire stemmer for fire års fængsel.

Retsformanden sagde også, at der var lagt vægt på, at volden er udøvet i afmagt, fordi den tiltalte ikke kunne holde ud at høre den lille dreng græde i længere perioder.

Ruskevolden var begået med en sådan kraft, så drengen fik blødninger i øjnene, men der var ikke synlige tegn på vold andre steder på kroppen. Under ankesagen er det kommet frem, at drengen i dag er hjerneskadet.

Der var dog ikke fortsæt til at begå vold med efterfølgende hjerneskade.