Familievirksomhed nærmer sig åbning i Sønderborg

- Det er da en lidt voldsom omvæltning at rykke sine rødder op og tage til et nyt sted, men også meget intenst og spændende, siger Alice, der i 2006 startede firmaet, der sælger danskdesignet brugskunst og livsstil produkter.

1. januar overtog de adressen, der tidligere husede B & C Textiler, der er flyttet til Padborg. De seneste uger har de rykket deres private liv og virksomhed FineNordic med over 7.000 varenumre fra det nordlige Vestjylland til Sønderborg.

Sønderborg: Der bliver malet, banket og meget andet i øjeblikket på Elholm 25. Håndværkere og ansatte i FineNordic er travlt i gang med at forvandle lokalerne til kontor, lager, webshop og ikke mindst en over 600 kvadratmeter stor livsstil- og brugskunstbutik klar til åbning 1. maj.

En unik lokation

Godt et års tid havde parret ledt efter nye og bedre faciliteter til deres virksomhed, da de pludselig fik muligheden for at købe bygningerne på Elholm, der opfyldte alle FineNordics kriterier.

- Sønderborg er en spændende by i rivende udvikling, der nemt kan konkurrere med storbyerne. Det er en unik lokation, hvor vi kan samle både den fysiske butik, kontor samt lager til vores webshop under et og samme tag. Det betyder meget for mig, at jeg har daglig kontakt til alle mine medarbejdere. Og så er det bare en bonus, at vi er rykket tættere på vores tyske kunder, da interessen for vores produkter syd for grænsen har været enorm, siger Alice.

For 12 år siden startede hun forretningen Møllegaarden på 40 kvadratmeter i sit hjem i Lemvig. Virksomheden fik hurtig succes, hvilket førte til, at Alice efter nogle år valgte at koncentrere sig 100 procent om firmaet, der skiftede navn til FineNordic.

Alice er heller ikke længere alene om at drive virksomheden. Både Alices mand Kristian, der i begyndelsen kun har været med på sidelinjen, og søn Jonas på 22 år driver i dag virksomheden i fællesskab.