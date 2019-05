Det kan være såkaldte tvillingeklasser - klasser med børn med særlige behov, som er en slags parallelklasse til almenklassen på almenskolen. Det kan også være familieskoler, som giver mulighed for at involvere forældre og søskende i at styrke barnets skolegang. - Børn trives bedst med at gå i skole tæt på, hvor de bor, og blandt kammerater "på vejen". Derfor skal vi udvikle løsninger, så flest muligt kan profitere af undervisningen på den lokale skole. Det handler om at have specialviden tæt på børnenes hverdag, fremfor at sende børn til specialklasser, siger Claus Klaris (V), formand for børne- og uddannelsesudvalget.

En analyse af "flere løsninger i almenområdet med støtte frem for segregering til specialområdet" er en af 16 analyser, som Byrådet har bedt om i en igangværende effektiviseringsproces. Sønderborg Kommune har i dag specialtilbud på Kløver-Skolen og Huholt Skole, specialklasser til børn med autisme på Nydamskolen, børn med indlæringsvanskeligheder på Ahlmann-Skolen og børn med socioemotionelle udfordringer på Hørup Centralskole og Broager Skole. Den økonomiske ramme for en elev på almenområdet i Sønderborg Kommune er på cirka 54.000 kroner. For en elev i specialklasser er den 187.000 kroner og på specialskole 261.000 kroner. I dag får 363 børn et specialtilbud, men en ny tildelingsmodel skal sørge for, at det kommer ned på 276.

Investere i efteruddannelse

Et af hovedformålene med en ny tildelingsmodel er netop at få nedbragt det tal ved at belønne skolerne for at inkludere flere. En model der er blevet massivt kritiseret af lærere, ledelse, forældre og fagforeninger.

Den ny analyse peger også på løsninger indenfor det såkaldte "Nest"-program, som bygger på erfaringer med inklusion af børn med autisme på Katrinebjergskolen i Aarhus.

Grundprincippet i Nest er, at børn er mere ens, end de er forskellige, at alle børn har brug for god undervisning, og at alle børn kan have glæde af specialpædagogiske metoder. - Det er grundlæggende vigtigt, at børn får det tilbud, der sikrer dem den bedste mulighed for at udvikle sig. Det betyder, at flere børn skal knyttes tættere på normalområdet. Samtidig er vi også klar over, at der skal investeres i efteruddannelse for at sikre handlingerne. Derfor skal vi investere i fremtiden med både kompetenceløft og tilpasning af faciliteter, siger Jesper Smaling (S), næstformand i børne- og uddannelsesudvalget.