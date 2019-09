Familiedag trak 1300 besøgende på Danfoss Drives

GRÅSTEN: Det kan måske lyde lidt teoretisk, at ens far eller mor arbejder på en virksomhed, der producerer frekvensomformere til verdensmarkedet, og om forældrene er ansat i printplade-produktionen eller pakkeriet. Lørdag fik familiemedlemmer til ansatte på Danfoss Drives mulighed for at se, hvad der sker, og hvor de pårørende tager hen, når de kører på arbejde. Hallerne var åbne for 1300 besøgende, der var et resultat af, 300 ansatte havde takket ja til at lægge vejen forbi med familien. Der var ekstra kolorit på begivenheden med servering af grillpølser, kartoffelsalat, is, kage og kaffe. De besøgende kunne også lege med robotter, blive ansigtsmalet og spille virtuelle spil, så familiedagen var lidt mere spændende end en almindelig arbejdsdag.

- Vi sender 600.000 frekvensomformere på markedet om året. De bruges i alt fra elevatorer, rulletrapper, skibsmotorer og bryggerier til renseanlæg. En frekvensomformer kan give en energireduktion på op til 40 procent, fortæller Søren Johannsen, der har været side manager i Danfoss Drives et år.

- Det giver mig meget at kunne se, hvor min mand tager hen på arbejde hver dag, siger Astrid Enevoldsen fra Bovrup.

Gemalen Hans Christian har arbejdet som elektroniktekniker på Danfoss Drives siden 1985 og stopper næste år.

Virksomheden fejrede sit 50 års jubilæum sidste år og har 1100 ansatte.